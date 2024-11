Obecnie trwająca edycja "Rolnik szuka żony" dostarcza widzom ogrom skrajnych emocji. Fani szczególnie przyglądali się Adamowi i Wiktorii, trzymając kciuki za ich happy end. Jak pokazał najnowszy odcinek, tym razem los miał dla nich inne plany. Mężczyzna niespodziewanie zadecydował o zakończeniu relacji, a co na to fani?

11. edycja programu "Rolnik szuka żony" powoli dobiega końca, niezmiennie wywołując spore poruszenie w odbiorcach. Jedną z lepiej rokujących par byli Adam i Wiktoria, których relacja dynamicznie się rozwijała. Nikt nie przypuszczał, że koniec nadejdzie tak szybko. Już na samym początku najnowszego odcinka Adam zerwał z Wiktorią, co doprowadziło między nimi do nerwowej wymiany zdań.

A nasza ostatnia rozmowa? Sobota, jesteśmy na grillu, przytulasz mnie przy moich znajomych, przy mojej rodzinie, wychodzimy razem, całujesz mnie tak jakbyś był nie wiadomo jak zakochany. Zapewniasz mnie, na początku naszej rozmowy, że wszystko jest między nami w porządku, po czym po 10 minutach mówisz mi, że wolisz jechać do domu. Nie rozumiem tego, jak tak można?

A nasza ostatnia rozmowa? Sobota, jesteśmy na grillu, przytulasz mnie przy moich znajomych, przy mojej rodzinie, wychodzimy razem, całujesz mnie tak jakbyś był nie wiadomo jak zakochany. Zapewniasz mnie, na początku naszej rozmowy, że wszystko jest między nami w porządku, po czym po 10 minutach mówisz mi, że wolisz jechać do domu. Nie rozumiem tego, jak tak można?

Właśnie czułem to, ale tak bardzo chciałem spróbować z Tobą, że trochę te uczucia wewnętrzne odsunąłem na bok i sobie może nie wmówiłem ale tak narzuciłem, że to się musi udać. Że to musi wypalić

- tłumaczył Adam.