Wiktoria z "Rolnik szuka żony" mocno przeżyła rozstanie z Adamem. Przyznała, że trudno jej było zapomnieć o uczuciach, którymi obdarzyła uczestnika, tak szybko, jak jemu przyszło zakończenie tej relacji. W finale "Rolnik szuka żony" przyznała, że olbrzymie wsparcie otrzymała od... Szymona, któremu sama nie dała szansy w programie.

Finał "Rolnik szuka żony" był trudny dla Wiktorii. Ponownie musiała zmierzyć się z emocjami, które związane były z rozstaniem z Adamem. Można było się domyślić, że konfrontacja z nim nie była dla niej najłatwiejsza. W przeciwieństwie do emocji związanych ze spotkaniem Szymona i Łukasza.

Widzowie z pewnością pamiętają, w jakich okolicznościach Wiktoria pożegnała Szymona w "Rolnik szuka żony". Uczestnik nie krył smutku i trudno było mu reagować na słowa rolniczki. Zrozumiał jednak, że dziewczyna zrobiła to w dobrej wierze i nie chciała marnować jego czasu w programie, wiedząc, że zaczyna się angażować w inną relację. Szymon przyznał, że mimo tego, że nie udało mu się zdobyć serca Wiktorii, z radością przyjechał na finał "Rolnik szuka żony" by móc się z nią spotkać.

Marta Manowska, wiedząc już jak potoczył się losy Wiktorii i Adama w "Rolnik szuka żony", zapytała Wiktorii czy nie żałuje, że wówczas odesłała Szymona do domu, nie dając mu nawet szansy na randkę. Rolniczka przyznała, że po trudnym rozstaniu mogła liczyć na nieocenione wsparcie ze strony Szymona: