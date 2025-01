Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10" odnalazła swoją miłość w show - okazał się nią jeden z kandydatów, Jakub Manikowski. Dziś, ponad rok od wielkiego finału show, Ania i Kuba tworzą szczęśliwą rodzinę, a ich synek - Dariusz - lada moment skończy osiem miesięcy. Nieoczekiwanie rolniczka zabrała głos na Instagramie i poruszyła temat ... kolejnej ciąży! Wszystko przez liczne pytania internatów - teraz już wszystko jasne.

Ania z "Rolnik szuka żony 10" o drugiej ciąży. Postawiła sprawę jasno

Ania Derbiszewska i Kuba Manikowski poznali się w 10. edycji "Rolnik szuka żony", a formuła programu okazała się dla nich strzałem w dziesiątkę: dzisiaj para tworzy szczęśliwą relację i rodzinę dla kilkumiesięcznego synka, Dariusza. Ania przyznaje wprost, że świetnie odnajduje się w roli mamy, a każdą wolną chwilę spędza z ukochanym Dareczkiem.

Fani Ani z "Rolnika" licznie pytali o to, czy para planuje po raz kolejny powiększyć rodzinę (przypomnijmy, że Jakub z "Rolnika" jest jeszcze ojcem trojga dzieci). Rolniczka nie zamierzała dłużej milczeć i odniosła się do spekulacji. Co więcej, nawiązała też do tego, ile kilogramów przytyła w ciąży i jak jej waga prezentuje się obecnie:

W ciąży przytyłam 30 kg. Zostało mi jeszcze 8 do zrzucenia. Dlatego co niektórzy pomyśleli, że jestem w drugiej ciąży, a ja po prostu jeszcze nie doszłam do swojej wagi. Gdybym przytyła 10, to pewnie byłoby już po sprawie - wyjaśniła na Instagramie mama małego Dariusza.

Tym wpisem Ania z "Rolnika" jednoznacznie ukróciła domysły nt. drugiej ciąży. Myślicie, że fani poczują się uspokojeni?

Małgorzata Borysewicz z "Rolnika" lada moment powita na świecie synka

Tymczasem inna znana z hitu TVP para, Małgorzata i Paweł Borysewiczowie, spodziewają się trzeciego dziecka. W miniony weekend odbyło się baby shower, podczas którego rolniczka zdradziła imię synka. Żona Pawła Borysewicza nie ukrywa, że kolejna pociecha to prawdziwe spełnienie jej marzeń i nie może się doczekać, aż przytuli małego Filipa:

Jeszcze raz…przytulić po urodzeniu…spojrzeć w oczy, tulić, wąchać, całować , pokazać świat, wychować… poczuć jak to jest znowu zostać rodzicem, dać nowe życie …

Z kolei w ubiegłym roku mamą została Dorota od Waldemara z "Rolnika": "Rolnikowa" rodzina z roku na rok się powiększa i mamy nadzieję, że w kolejnych miesiącach dowiemy się o następnych, radosnych nowinach! Śledzicie losy bohaterów "Rolnik szuka żony?"

