To nie pierwszy raz, gdy Danka publicznie wyraziła swoje zdanie na temat Wioli. W trakcie programu często oceniała jej decyzje, podkreślając, że nie zgadza się z jej stylem bycia. Tym razem Wiola nie pozostawiła tego bez komentarza. Te słowa pójdą w pięty Dance?

Już od pierwszych odcinków "Farmy" było jasne, że Danka i Wiola to dwa zupełnie różne charaktery. Danka dała się poznać jako silna, bezkompromisowa i bezpośrednia uczestniczka, która nie ukrywała swoich tradycyjnych poglądów. Wiola z kolei wydawała się bardziej ugodowa, choć również miała swoje zdanie. Podczas finału "Farmy" Danka w rozmowie z nami powiedziała o różnicach, które zauważa między sobą w Wiolą: