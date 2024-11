Relacja Adama i Wiktorii z "Rolnik szuka żony" na początku zapowiadała się bardzo obiecująco. Adam szybko poprosił Wiktorię, by została jego dziewczyną, a także snuł plany na wspólną przyszłość. Niespodziewanie mężczyzna postanowił rzucić ukochaną, choć nic wcześniej nie wskazywało na tak drastyczną zmianę w jego uczuciach. Wiktoria, choć była bardzo zaskoczona takim obrotem spraw, wykazała się wielką klasą, która bardzo mi się spodobała.

To, co zrobiła Wiktoria z "Rolnika" zasługuje według mnie na uznanie

Program prowadzony przez Martę Manowską, czyli "Rolnik szuka żony" jest jednym z największych hitów Telewizji Polskiej. Tysiące widzów w niedzielny wieczór zasiada przed telewizorami, by śledzić perypetie rolników, którzy zgłosili się, by odnaleźć miłość. W 11. edycji do programu zgłosili się: 37-letni Marcin, 44-letni Sebastian, 32-letni Rafał, 57-letnia Agata oraz 23-letnia Wiktoria. Najmłodsza kandydatka szybko zdecydowała, że najbliżej jest jej do Adama i postanowiła nie robić pozostałym mężczyznom nadziei i odesłała ich do domu. Szymon, jeden z jej kandydatów, bardzo to przeżył, ponieważ bardzo liczył na randkę z młodą rolniczką.

No szkoda, szkoda, że jednak nie było mi dane, chociaż chwili spędzić tak naprawdę z Wiktorią. Wiktoria jest naprawdę wspaniałą kobietą i zazdroszczę Adamowi, że miał tę szansę poznania, że byli na randce - mówił na odchodne Szymon.

Wydawać by się mogło, że Wiktoria podjęła słuszną decyzję, a Adam, którego wybrała, nie widzi poza nią świata. Mężczyzna nie ukrywał, że marzą mu się wkrótce zaręczyny!

Nikt się jednak nie spodziewał, że zamiast zaręczyn parę czeka rozstanie! To Adam podjął taką decyzję i rzucił Wiktorię! Między parą wywiązała się nerwowa rozmowa.

Właśnie czułem to, ale tak bardzo chciałem spróbować z Tobą, że trochę te uczucia wewnętrzne odsunąłem na bok i sobie może nie wmówiłem, ale tak narzuciłem, że to się musi udać. Że to musi wypalić - tłumaczył się Adam.

Fani programu byli bardzo zaskoczeni takim obrotem spraw, jednak Wiktoria zaimponowała im swoją dojrzałą reakcją i widać było, że przyszła do programu po miłość, a nie rozgłos:

Dziewczyno, ale pokazałaś klasę

Chłopak myślał, że omami dziewczynę, weźmie co jego i porzuci, ot tak jak mu się znudzi. Nie zachował się jak dorosły człowiek tylko jak gówniarz. Słowa i gesty mają swoją wagę. Wiktoria te wie i mimo że są w tym samym wieku, to jest o wiele dojrzalsza od niego. A mówili, że to ona jest nieszczera i chciała się wypromować...

Świetna i inteligentna dziewczyna -mądra nad wiek, a on po prostu nie zasłużył na jej uczucia. Szkoda tylko jej czasu na niego..

Szkoda Wiktorii, widać po twarzy, że bardzo przeżywa

Jestem pod wrażeniem dojrzałości Wiktorii! Niech Ci się wiedzie! - piszą fani programu.

A Wy? Jak oceniacie reakcję Wiktorii z "Rolnika" na trudną rozmowę z Adamem?

