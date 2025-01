Ewa z partnerką Waldemara z "Rolnika". Rzadko wstawia zdjęcia, ale jak już to konkret

Fanów "Rolnik szuka żony" wciąż interesują relacje, jakie mają Waldemar i Dorota z Ewą, byłą wybranką rolnika. O ile on nie ukrywa, że ma do byłej wiele żalu po programie to Dorota ma nie tylko odmienne zdanie, ale także utrzymuje kontakt z byłą uczestniczką show TVP. Teraz Ewa zaskoczyła wszystkich nieoczekiwanym zdjęciem z programową rywalką.