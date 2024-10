Tego nikt się nie spodziewał. Łukasz podczas randki z Wiktorią komplementował ją i opowiadał o tym, jakie ma ogromne powodzenie u kobiet. Rolniczka słuchała wszystkiego z przymrużeniem oka, ale ostatecznie poinformowała Łukasza, że jego przygoda w programie dobiegła końca. Wtedy kandydat rolniczki zmienił narrację i starał się wszystko obrócić tak, aby wyszło na to, że decyzja została podjęta wspólnie. Łukasz ostatecznie właśnie w ten sposób przedstawił to pozostałym kandydatom, mówiąc wprost o "wspólnie podjętej decyzji" i dodał, że powinni mu być wdzięczni. Internauci nie dowierzają, że to się wydarzyło, a w komentarzach padło mnóstwo słów krytyki.

Łukasz z "Rolnik szuka żony" podpadł widzom. Nie pozwolił Wiktorii dojść do słowa

Łukasz z 11. edycji "Rolnik szuka żony" od początku wzbudzał spore emocje. Kandydat Wiktorii nie ukrywał, że pasjonuje się odczytywaniem horoskopów i korzysta z porad wróżki. W najnowszym odcinku programu TVP Łukasz wyjawił nawet, że już wie, jak będzie przebiegała jego randka z rolniczką:

Wróżka na pewno mi powiedziała, że będzie bardzo romantyczna randka i też bardzo taka poważna w rozmowach, no i że ogólnie słoneczko ma nam towarzyszyć mówił Łukasz

To on w gospodarstwie Wiktorii wprowadzał luźną atmosferę i wydaje się, że wszyscy lubili jego żarty. Ostatecznie jednak Wiktoria, która już wiedziała, że nie stworzy relacji z Łukaszem zdecydowała się mu podziękować. Rolniczka podkreśliła, że Łukasz jest świetnym mężczyzną i z pewnością znajdzie swoja drugą połówkę. Tę informację przekazała w bardzo subtelny sposób, a Łukasz przyjął ją ze spokojem i zrozumieniem. Były kandydat Wiktorii zaskoczył jednak już po powrocie z randki, kiedy to zakomunikował Adamowi i Szymonowi, że "razem z Wiktorią" podjęli decyzję o tym, że wraca do domu. To nie wszystko! Łukasz dodał też, że powinni mu być wdzięczni, a on sam traktuje Wiktorię jak siostrę i żaden z nich nie może jej skrzywdzić.

Oboje z Wiktorią tak zdecydowaliśmy, że ja pojadę do domu, wtedy Wiktoria będzie się mogła na was skupić. Więc powinniście też do docenić z mojej strony. Ja ją traktuję jako młodszą siostrę więc też mam nadzieję, że jej nie skrzywdzicie oznajmił Łukasz pozostałym kandydatom rolniczki.

W sieci zawrzało, a fani "Rolnika" nie mogą uwierzyć, że Łukasz faktycznie tak przedstawił decyzję Wiktorii. W komentarzach przewijają się mocne słowa krytyki pod adresem byłego już kandydata rolniczki, który najwyraźniej nie mógł zaakceptować jej decyzji w takiej formie, w jakiej mu ją przekazała:

„Wspólna decyzja” i to, że to przeczuwał (wróżka w końcu tak przewidziała!) buhaha - a na setce mówił coś zgoła innego. I to powodzenie. No takim bajkopisarz z niego, już nie wspomnę o tym garnku na głowie. D R A M A T

Uśmiech przez łzy. Ale to przecież „człowiek szczęścia”

Wiktorią zdecydowali ? Przecież to Wiktoria zdecydowała, manipulant z niego no i za dużo mówił.

To jeszcze nie wszystko! Ruszyła lawina spekulacji, a internauci zastanawiają się, dlaczego Łukasz tak postąpił. Widzowie doskonale widzieli całą rozmowę i to Wiktoria przekazała mu informację, że nie chce kontynuować tej relacji i daje szansę dwóm pozostałym kandydatom.

Dlaczego powiedział, że razem zdecydowali o jego odejściu? Dostał zwykłego kosza

Urażone ego. Dobrze, że go przegoniła

Taki lolo casonova, dużo dziewczyn koło mnie, ale żadna nie chce mnie

Typowy narcyz

Jestem najładniejszy najmądrzejszy, ale muszę odejść... czeka na mnie miss Polski

Kiedy dochodzi do rozstania wina leży zawsze po obu stronach… Łukasza i wróżki. To była wspólna decyzja

A Wy jak oceniacie zachowanie Łukasza?

