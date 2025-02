11. edycja programu "Rolnik szuka żony" już dawno się zakończyła, a we wrześniu rusza kolejny sezon, w którym nowi uczestnicy będą szukali swojej drugiej połówki. Tymczasem rolnicy, którzy brali udział w 11. edycji, co jakiś czas zdradzają, co słychać w ich życiu prywatnym. Wiktoria nie ukrywa, że utrzymuje kontakt z pozostałymi uczestnikami, ale do tej pory milczała na temat tego, czy jej serce jest zajęte. Teraz zaskoczyła kadrem, którego nikt się nie spodziewał...

Wiktoria z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła zdjęciem

Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska była najmłodszą uczestniczką 11. edycji programu "Rolnik szuka żony". Mimo że otrzymała rekordową liczbę listów od kandydatów, jej poszukiwania miłości w programie zakończyły się niepowodzeniem. Choć zaprosiła do swojego gospodarstwa trzech kandydatów: Adama, Szymona i Łukasza, to ostatecznie w finale poinformowała, że nadal jest singielką. Początkowo największą uwagę poświęciła Adamowi, z którym nawiązała bliższą relację.

Ten związek zapowiadał się obiecująco, ale mężczyzna niespodziewanie zakończył znajomość z Wiktorią, informując ją o swojej decyzji przed finałem programu. Dla rolniczki było to bolesne doświadczenie, zwłaszcza że Adam przyznał, iż związał się z inną kobietą.

Teraz Wiktoria z "Rolnik szuka żony" opublikowała wyjątkowe kadry z małym dzieckiem i widać, że doskonale spełnia się w roli cioci. Tylko spójrzcie na ten uśmiech na twarzy Wiktorii. Widać, że jest naprawdę szczęśliwa!

Instagram @wiktoriazmudatrzebiatowska

Relacje z innymi uczestnikami 11. edycji "Rolnik szuka żony"

Po zakończeniu programu Wiktoria utrzymuje kontakt z niektórymi uczestnikami 11. edycji "Rolnik szuka żony". Często spotyka się z Agatą i Sebastianem, z którymi nawiązała przyjacielskie relacje. Wspólnie spędzają czas, co dokumentują na swoich profilach w mediach społecznościowych. Ostatnio spore emocje wśród widzów wzbudziły zdjęcia wszystkich uczestników, na których doskonale widać, że Marcin i Rafał nadal kontynuują relację po programie.

Co się dzieje u Szymona, kandydatka Wiktorii z "Rolnik szuka żony"?

Jakiś czas po zakończeniu przygody z programem, internauci spekulowali o relacji Wiktorii i Szymona, ale oboje jasno deklarują, że łączy ich jedynie przyjaźń. Niedawno Szymon z "Rolnika" świętował swoje urodziny i spełnił swoje wielkie marzenie. Chodzi o podróż na Maderę. Relacją z tych urodzin podzielił się w mediach społecznościowych.

Z kolei Wiktoria mimo niepowodzenia w programie, pozostaje optymistką i nie traci nadziei na znalezienie miłości. Skupia się na rozwoju swojego gospodarstwa oraz dalszej aktywności w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoją pasją do rolnictwa i życia na wsi.

