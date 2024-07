Ta kreacja Lady Gagi na Oscarach przejdzie do historii! Na tegorocznych Oscarach, jak zwykle zresztą, obowiązującym strojem dla pań były suknie do ziemi. Jednak podobne zasady nie obowiązują Lady Gagi! Gwiazda pojawiła się więc na czerwonym dywanie w zaskakującej kreacji z kolekcji Brandona Maxwella. Był to biały kombinezon z szerokimi spodniami i gorsetem z odkrytymi ramionami. Ukłonem w stronę oscarowych tradycji był przytwierdzony do niego pokaźnych rozmiarów biały tren. Naszym zdaniem, Lady Gaga wyglądała naprawdę oryginalnie! A wy, jak oceniacie jej kreację? CZEKAMY NA WASZE OPINIE!



Lady Gaga na Oscarach.

East News

Lady Gaga w kreacji z kolekcji Brandona Maxwella.

East News

Podoba wam się gigantyczny tren Lady Gagi?!

East News

Do swojej stylizacji Lady Gaga dodała efektowną biżuterię!

