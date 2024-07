W Nowym Jorku odbyła się gala Museum Of Modern Art’s 8th Annual Film Benefit. W tym roku impreza poświęcona była… Cate Blanchett. Na imprezie gwiazd światowego formatu nie zabrakło, a jedną z najefektowniej ubranych była z pewnością Diane Kruger. Niemiecka aktorka wybrała na ten wieczór biało-niebieską suknię z organzy pochodzącą z kolekcji domu mody Chanel. Dodała do niej kopertówkę i duży pierścionek - również Chanel. Jedynie jej srebrne sandałki nosiły metkę Giuseppe Zanotti. Stylizacja Diane Kruger mile nas zaskoczyła. Inne gwiazdy nie były tak odważne i zdecydowanie chętniej wybierały czerń. Co sądzicie o jej kreacji?! ZAGŁOSUJCIE!

