Jeśli miałabyś kupić w tym sezonie tylko jedną sukienkę – i już nic więcej – Twoje poszukiwania właśnie się zakończyły. Emily Ratajkowski wrzuciła na swojego Instagrama zdjęcia z wakacji w Portofino, na których pozuje w fenomenalnej, asymetrycznej sukience koszulowej. Niczym z letniej kolekcji Balenciagi, ta sukienka to jak miks wszystkich najgorętszych trendów w jednym elemencie garderoby! Odsłonięte ramiona – są, pionowe, biało-niebieski paski – są, zdekonstruowana, asymetryczna sylwetka – ding ding!

Myślicie, że ta fenomenalna kiecka pochodzi z kolekcji super drogiego projektanta i kosztuje ciężkie miliony? Błąd! To awangardowe cudeńko jest z Zary! Czy to zbyt piękne aby było prawdziwe?

Niestety tak…. ta asymetryczna, koszulowa sukienka jest już wyprzedana. Ale to nie powód do zmartwień. Na otarcie łez znaleźliśmy dla Was sporo sukienek w tym samym trendzie i wszystkie z wyprzdaży. Zatem szybko, zanim i one poznikają ze sklepów!

