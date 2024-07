1 z 11

Księżna Kate nas zaskakuje. Nigdy nie wiadomo, kiedy ulubienica Wielkiej Brytanii pokaże się w czymś, co już kiedyś na sobie miała lub w stroju skompletowanym w popularnej sieciówce.

Więcej: Książę William i księżna Kate przyjadą do Polski z dziećmi? Wiemy!

Jednak ostatnio księżna Cambridge stawia na ekstrawagancję – dopiero w zeszłym tygodniu mogliśmy podziwiać jej nową sukienkę od Gucciego. Teraz Kate znowu wybrała nowość od projektanta – na turnieju Wimbledon pojawiła się w słodkiej, długiej do kolan sukience w czarno-białe groszki od Dolce & Gabbana! Żona księcia Williama dobrała do niej torebkę od Victorii Beckham oraz kolczyki od Oscara de la Renty.

Zobacz też: Księżna Kate ścięła włosy! Duża zmiana przed jej wizytą w Polsce? Zobacz nowe ZDJĘCIA!

Podoba się Wam jej letni, groszkowy look? Macie szczęście – jej sukienka została przeceniona o połowę i kosztuje… 3995 zł. ;-) Spokojnie, znaleźliśmy dla Was identyczne sukienki na letnich wyprzedażach – zajrzyjcie do galerii!