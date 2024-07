1 z 5

Wyglądały stylowo czy... zaliczyły wpadki? Jak oceniasz stylizacje Doroty Gardias i Klaudii Halejcio? Obie wybrały bordowe sukienki - prezenterka postawiła na koronkę, aktorka - na kratkę. I kokardę. I falbanki... Dziewczęco, ale czy nie zbyt... słodko? Koronka w takim wydaniu jak u Doroty Gardias też trochę nam się przejadła.

A co sądzisz o stylizacji Olgi Bołądź? Długa, rozkloszowana sukienka w połączeniu z czarną bomberką i czerwoną czapką nie do końca do nas przemawia, podobnie jak zestaw Magdy Schejbal. Zgadzamy się: zimą puchówki są niezastąpione, ale szczuplutka aktorka wygląda jakby owinięto ją kołdrą! Do tego mała torebeczka i buty Emu... Zgadzasz się z nami? Wybierz najmniej udaną stylizację tego tygodnia!

