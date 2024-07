Jedną z gwiazd, które pojawiły się na prezentacji wiosenno-letniej kolekcji biżuterii marki Swarovski „Sea of Sparkle’’ była Tamara Arciuch. Niestety - tym razem stylizacja gwiazdy nie była trafiona - dodała jej kilogramów...

Beżowa, oversize'owa bluza z futerka, ze ściągaczem w pasie zaburzyła proporcje sylwetki. Do tego skórzane spodnie (które zawsze poszerzają) i botki w kontrastowym do spodni kolorze, co optycznie skróciło nogi... Na plus oceniamy bardzo ładną - i pasującą do outfitu - torebkę aktorki, a także makijaż: świetlisty, dziewczęcy i bardzo modny.

A wy jak oceniacie tę stylizację? Hot or not?

Tamara Arciuch na prezentacji Swarovskiego

