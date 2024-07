Na rozdaniu Brit Awards 2016 Lana Del Rey wyglądała wyjątkowo niekorzystnie... Wokalistka, którą kochamy za niesamowity głos i zamiłowanie do stylu retro, postawiła na stylizację utrzymaną w klimacie lat 70. Lana Del Rey wystąpiła w długiej, hippisowskiej sukience pokrytej wzorami kwiatowymi. Do kreacji Monique Lhuillier gwiazda dobrała dość dziwne sandałki ozdobione żółtym puszkiem oraz subtelną, złotą biżuterię. Miny, które piosenkarka stroiła do fotoreporterów wskazują, że Lana nie jest w najlepszej formie... A może macie inne zdanie?

Reklama

Zobacz: Co to za fałdki? Lana Del Rey mocno przytyła

Lana Del Rey na rozdaniu Brit Awards

Zobacz także

EastNews

EastNews

EastNews

Reklama