Czy Kendall Jenner zaliczyła wpadkę? Spadające z bioder dziurawe dżinsy w połączeniu z odsłoniętym brzuchem wypadły naprawdę kiczowato! Jak dotąd modelka ubierała się znacznie lepiej od swoich sióstr z klanu Kardashian - mamy nadzieję, że nie pójdzie w ślady Kim czy Kylie! (zobacz: Kendall Jenner pokazała pierś na Instagramie, w prezencie dla... 40 mln fanów!) Fotoreporterzy przyłapali ją w towarzystwie Hailey Baldwin - przyjaciółki wybrały się na koncert Adele w Los Angeles. Kendall miała na sobie przezroczystą bluzkę odsłaniającą pępek oraz... biustonosz Givenchy. Na dół wybrała bardzo luźne, dziurawe spodnie od One Teaspoon, które spadały jej z bioder - i to dosłownie! Nietrafiony look uzupełniły botki do połowy łydki Yeezy oraz czarna torba Givenchy. Naszym zdaniem - totalna klapa! A wam podoba się stylizacja Kendall?

Kendall Jenner z przyjaciółką Hailey Baldwin w drodze na koncert Adele

Modelka wybrała wyjątkowo złą stylizację!

Krótki top i spodnie, które dosłownie spadały z bioder...

Kendall Jenner w Cannes wyglądała znacznie lepiej!

