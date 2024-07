Joanna Krupa chyba nie ma ostatnio dobrego czasu. Kilka dni temu pojawiły się informacje o jej rozstaniu z mężem - Romainem Zago, a teraz to... Modelka i jurorka polskiego Top Model wybrała się właśnie na obiad do modnej restauracji "Craigs" w Zachodnim Hollywood. Ubrana, jak zwykle, elegancko i odważnie - w lekką sukienkę z ogromnym dekoltem i bez biustonosza. Nic dziwnego, że przyciągnęła niczym magnes obiektywy czekających przed lokalem na gwiazdy fotoreporterów. Wtedy jednak z garderobą Joasi Krupy zaczęły się dziać bardzo dziwne rzeczy, doprowadzając do dużej wpadki...

Joasia nie ma problemów z pokazywaniem swojego boskiego ciała, co udowadnia praktycznie każdego dnia w swoich mediach społecznościowych. Tym razem chyba jednak efekt nie był zamierzony...

A oto jeden z ostatnich wpisów Joasi, która - jak sama pisze - szykuje się już do niedzielnych urodzin:

Cause it s Thursday and it's a sexy one . Birthday countdown to Sunday ???????? #Taurus #birthdaygirl

