1 z 11

Dżinsowe kurtki na wiosnę

Dżinsowe kurtki będą prawdziwym hitem nadchodzącej wiosny. Tak zwane katany, inspirowane bardzo modnymi obecnie latami 90., to jeden z najgorętszych trendów sezonu. W swoich szafach mają je już największe fashioniski: Anna Lewandowska, Marina Łuczenko czy Sara Boruc. Dżinsowa kurtka to doskonały wybór na co dzień oraz na weekendowy wypad. Świetnie wygląda z dżinsami, legginsami, a nawet sukienką. Wybierz topowy model oversize lub wersję z naszywkami. Wolisz coś bardziej kobiecego? Może hafty lub falbany cię urzeką?

Zobacz też: Spodobała ci się kurtka Lewandowskiej? Wiemy, gdzie znajdziesz podobną - znacznie taniej! ZDJĘCIA

Zobacz dżinsowe kurtki z popularnych sieciówek: Reserved, Zary, H&M, Mohito i innych. Wybraliśmy modele już od 100 zł!

Polecamy: Jak nosić kurtki dżinsowe?