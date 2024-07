1 z 13

Pierścionki zaręczynowe

Pierścionek zaręczynowy poniżej tysiąca złotych?! Tak, to możliwe! Złoty, srebrny, z diamentem lub innymi kamieniami szlachetnymi. W tradycyjnej formie lub bardzo oryginalny. Popularne marki jubilerskie oferują mnóstwo interesujących i niedrogich modeli pierścionków, które idealnie sprawdzą się na zaręczyny. A Walentynki to idealny moment, by podjąć tę ważną decyzję!

Uwaga, nasze propozycje są tak piękne, że mogą skusić nawet tych już dawno zaręczonych. ;) Jest z czego wybierać! Zobacz fotogalerię pierścionków takich marek jak m.in. Yes, Apart, Pandora.

