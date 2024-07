Marka Estée Lauder stworzła kolekcję kosmetyków do makijażu sygnowanych nazwiskiem Victorii Beckham! W skład limitowanej linii wejdzie 15 produktów, m.in. cienie do powiek (pojedyncze i w formie paletki), maskara, tusz do kresek i kredka, brązer, a także pomadki w klasycznych odcieniach. Ceny kosmetyków wahają się od ok. 110 zł do... 4500 zł! Kolekcja Victoria Beckham x Estée Lauder pojawi się w sklepach 13 września. Czy odniesie sukces?

