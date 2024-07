Uma Thurman, jaskrawy róż i... serduszko? Tegoroczne Cannes coraz bardziej zaskakuje! Słynąca z klasycznej elegancji aktorka na gali amfAR 2016 pojawiła się w kreacji, której... nikt się nie spodziewał! Zamiast subtelnej bieli czy szarości gwiazda postawiła na intensywny róż kontrastujący z jej posągową urodą. (zobacz: Pojedynek na... czerwone sukienki! Która „lady in red" wyglądała lepiej: Kate Moss czy Jessica Alba? GŁOSUJCIE!)

Drapowana suknia Schiaparelli była ponadto ozdobiona serduszkiem z kryształków! Aktorka dobrała do niej jedną ze swoich sztandarowych fryzur - luźno upięty kok, który odsłaniał długie, różowe kolczyki. Co sądzicie o tej stylizacji Umy Thurman? Czy taki mocny kolor pasuje do aktorki?

Uma Thurman na gali amfAR 2016.

Piękna aktorka zaskoczyła jaskraworóżową stylizacją!

Kreacja Schiaparelli ozdobiona została sercem z kryształków.