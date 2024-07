1 z 9

Maja Sablewska i Natalia Kukulska nawet na ulicy wyglądają niezwykle stylowo!

Pasjonatki mody Maja Sablewska i Natalia Kukulska dbają o stylowy wizerunek w każdej chwili - nawet na ulicy! W weekend obie gwiazdy szły do studia „Dzień Dobry TVN’’. Każda z nich wybrała look w innym stylu, ale łączyło je jedno - obydwie postawiły na najnowsze trendy! Która gwiazda prezentowała się lepiej: Maja Sablewska w futrze i supermodnych szpilkach czy Natalia Kukulska, która wybrała... ulubiony element garderoby Mai - kapelusz? Zajrzyj do galerii i oceń!

