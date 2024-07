Efektowne sploty i upięcia nie muszą zajmować dużo czasu nawet na długich włosach. W zależności od fryzury można dodać sobie elegancji lub uroku. Uczesania krok po kroku są proste i wykona je nawet osoba bez doświadczenia.

Kok pleciony krok po kroku

Włosy należy pionowo podzielić na dwie części, z każdej zrobić wysoki kucyk. Jeden kucyk ponownie dzieli się na dwie części i okręca je wokół siebie niezbyt ciasno. To samo trzeba zrobić też z drugim kucykiem. Kolejnym krokiem jest zawinięcie skręconego kucyka tak, by uformował górną część koka. Należy przypiąć go mocno wsuwkami, żeby nie zmienił kształtu ani się nie rozpadł.

Jeśli włosy są wystarczająco długie, powinno udać się przypiąć kucyk lewy po prawej stronie nieco nad drugim kucykiem i drugi raz przypiąć go także po lewej stronie. Dzięki temu można utworzyć dwie warstwy koka. Końcówki trzeba ukryć i przypiąć. Drugi skręcony kucyk należy zwinąć i przypiąć tak, by wypełniał dół koka i nadawał mu okrągły kształt. Na koniec poszczególne pasma można rozluźnić, by nadać fryzurze jeszcze bardziej okrągłego kształtu i puszystości.

Upięcie z warkoczem francuskim

Żeby uzyskać bardzo kobiecą i jednocześnie elegancką fryzurę, należy od czubka głowy zacząć warkocz, a gdy po obu jego stronach pojawiają się luźne włosy, dołączać pasma do tych zaplatanych. W ten sposób należy zapleść całe włosy i warkocz na końcu zawiązać gumką. Następnie trzeba końcówkę warkocza włożyć pod spód warkocza na głowie, podczas plecenia powinna powstać tam przestrzeń. Kolejnym krokiem jest solidne przypięcie wsuniętej do środka końcówki, tak by nie wysunęła się w trakcie dnia czy wieczoru.

Uczesanie z kokardą z włosów

Fryzura z kokardą z włosów nadaje się na co dzień i na większe wyjścia. Pierwszym krokiem jest zrobienie wysokiego kucyka. Wydziela się z niego pasmo i owija je wokół gumki, by ją zakryć, po czym przypina wsuwkami. Następnie bierze się wąskie pasmo z góry i na środku kucyka i przypina je na górze głowy – będzie ono wykorzystane na koniec do zrobienia środkowej części kokardy. Pozostałe włosy w kucyku trzeba podzielić na dwie równe części. Każdą z nich należy potraktować w ten sam sposób: w połowie długości wiąże się włosy gumką – ważne, żeby obie części były związane na tej samej długości. Z tak przygotowanych pasm trzeba uformować kokardę. W tym celu każde pasmo zawija się na zewnątrz, tak by gumka znalazła się przy głowie tuż obok kucyka. Do przymocowania używa się wsuwek, wpinając je tak, by były niewidoczne. Pozostałe włosy z pasma należy zwinąć na placu, wsunąć wewnątrz utworzonej kokardy i przypiąć wsuwkami. Ten sam schemat powtarza się w kształtowaniu drugiej, symetrycznej części kokardy. Ostatnim etapem jest odpięcie przypiętego na czubku głowy pasma wydzielonego na początku i poprowadzenie go przez środek kokardy. Wymaga ono przypięcia wsuwką lub dwiema tuż pod kokardą. Luźne włosy, które pozostały z tego pasma, należy zwinąć na palcu i wsunąć w jedną z części kokardy, a potem przymocować wsuwkami.