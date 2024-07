Gliceryna jest składnikiem wielu kosmetyków, zwłaszcza kremów nawilżających. Jej właściwości higroskopijne sprawiają, że sprawdza się również w pielęgnacji włosów. Decydując się na glicerynową kurację, trzeba jednak wiedzieć, jak postępować, by włosom nie zaszkodzić.

Do czego służy gliceryna?

Gliceryna (inaczej glicerol) to syropowata, tłusta w dotyku, bezbarwna i przezroczysta ciecz, która powstaje najczęściej jako produkt uboczny w procesie produkcji mydła. Znalazła ona zastosowanie nie tylko w przemyśle kosmetycznym, ale także farmaceutycznym i spożywczym. Używa się jej też w produkcji m.in. płynów do napełniania e-papierosów, barwników, płynów hamulcowych i chłodniczych. Tak szeroka gama zastosowań sprawia, że bezpieczeństwo nakładania gliceryny na twarz czy włosy wydaje się wątpliwe. Rzeczywiście należy na nią uważać, choć szkodliwe działanie gliceryny nie ma nic wspólnego z toksycznością barwników czy płynów chłodniczych.

Gliceryna nawilża

Najcenniejszą właściwością gliceryny, która okazała się przydatna w tak wielu przemysłach, jest higroskopijność, czyli zdolność do zatrzymywania wilgoci. Gliceryna to remedium na wysuszoną cerę – pozostawia wodę w naskórku, co gwarantuje mu nawilżenie, elastyczność, sprężystość i świeży wygląd. Higroskopijność gliceryny docenili też producenci szamponów i odżywek do włosów, które, tak jak skóra, potrzebują stałego nawilżenia, aby utrzymać zdrowy wygląd.

Czy gliceryna może szkodzić włosom?

Przez wiele lat panowało przekonanie, że gliceryna nie powinna być stosowana w produkcji kosmetyków, ponieważ jej działanie jest zależne od czynników zewnętrznych – w pewnych warunkach może wywołać efekt odwrotny do zamierzonego. Mała wilgotność powietrza sprawia, że substancja ta nie ma skąd pobierać wody, więc wyciąga ją z głębszych warstw skóry i włosa, co sprawia, że zamiast nawilżać, wysusza. Badania potwierdziły jednak, że w niewielkim stężeniu gliceryna nie powoduje takich skutków ubocznych. W kosmetykach jest jednym z wielu składników – jej udział nie przekracza raczej 15%, a taka ilość nie może wysuszyć.

Na jakie włosy stosować glicerynę?

Już kilkudniowe nakładanie gliceryny na włosy sprawia, że są one dużo lepiej nawilżone, znika efekt „puszenia”, stają się jedwabiście gładkie, dużo mocniejsze, łatwiej się rozczesują, a końcówki zyskują zdrowy wygląd. Tego typu kuracji nie potrzebują włosy przetłuszczające się. Jeśli jednak twoje nie mają takich tendencji i zależy ci na ich wzmocnieniu i poprawie stanu końcówek, możesz zastosować któryś z przepisów na domowy preparat z dodatkiem gliceryny.

Maseczka z gliceryną

skład: 3 łyżeczki ulubionej maski do włosów, żółtko jaja i kilka kropel gliceryny,

przygotowanie: dokładnie wymieszaj wszystkie składniki,

nakładanie: najwięcej wetrzyj w końcówki, mniej w okolicach skóry głowy. Po nałożeniu trzymaj na włosach przykrytych folią od 30 min do nawet 2 h (im dłużej, tym lepiej), a potem spłucz.

Glicerynowy aerozol

skład: 50 ml zimnej wody i 6 kropel gliceryny,

przygotowanie: składniki wymieszaj w dokładnie oczyszczonej butelce po jakimś preparacie kosmetycznym ze spryskiwaczem, lekko wstrząśnij,

nakładanie: aerozolem możesz psikać całe włosy codziennie, ale najlepiej działa na zniszczone końcówki.

Warto zainwestować w glicerynę – buteleczka zawierająca 30 g tej substancji kosztuje ok. 2 zł, a można z niej zrobić odżywkę, za którą w sklepie zapłacilibyśmy 10 razy więcej.