Warkocz wokół głowy to fryzura która pasuje do stylizacji w stylu romantycznym, vintage lub boho. Warkocz-korona choć wygląda na wyrafinowaną fryzurę, jest prosty do wykonania.

Warkocz-korona to fryzura dla włosów o długości co najmniej do ramion. Im włosy są dłuższe, tym lepiej będzie trzymała się fryzura.

Krok pierwszy: rozdziel włosy na dwie części

Rozczesz włosy i zrób przedziałek przechodzący dokładnie przez środek głowy. Rozdziel włosy z prawej i lewej strony. Włosy z jednej strony możesz spiąć klamrą.

Krok drugi: Zacznij zaplatać pierwszy warkocz od dołu

Chwyć włosy z jednej strony głowy i rozdziel je na trzy pasma. Zacznij zaplatać warkocz przy karku i prowadź go do góry. Pasma włosów przekładaj jedno pod drugim. Zwiąż warkocz cienką gumką.

Krok trzeci: Zapleć drugi warkocz od góry

Warkocz z drugiej połowy włosów zacznij zaplatać od góry, niech zaczyna się w miejscu, w którym skończył się pierwszy warkocz, w okolicach skroni. Zaplataj warkocz, prowadząc go tak, żeby okalał jedną stronę głowy. Zwiąż końcówkę warkocza gumką.

Krok czwarty: Połącz oba warkocze w koronę

Połącz oba warkocze. Pierwszy przeprowadź nad czołem, drugi od dołu. Przymocuj warkocze do głowy za pomocą wsuwek. Końcówki warkoczy schowaj pod włosy. Możesz utrwalić fryzurę przy pomocy lakieru do włosów.

Gotowe!