Wybór najlepszej fryzury na randkę powinien zależeć od sposobu, w jaki chcesz się zaprezentować. Pamiętaj, że styl fryzury powinien współgrać ze strojem, ale przede wszystkim z charakterem i sposobem bycia.

Swobodny kok dla romantyczki

Do zrobienia swobodnego, romantycznego koka potrzebujesz gumki do włosów i kilku wsuwek. Jeśli masz długie i gęste włosy przygotuj 10 wsuwek. Jeśli włosy nie są zbyt gęste, wystarczy ci 5-6 wsuwek.

Rozczesz włosy i podnieś je na taką wysokość, na jakiej będziesz chciała zrobić kok. W tym miejscu zwiąż je gumką przy samej głowie. Rozdziel kucyk na kilka pasemek: 5-6 przy rzadszych lub krótszych włosach, 10 przy włosach gęstych. Owijaj nasadę kucyka każdym pasemkiem raz lub dwa razy, skręcaj je i przytwierdzaj do pozostałych włosów wsuwką.

Naturalne fale dla dziewczyny z sąsiedztwa

Naturalne fale to bezpretensjonalna fryzura, która sprawdzi się także na randce. Możesz wykonać je przy pomocy lokówki, ale jest też inny, mniej szkodliwy dla włosów, sposób. Będziesz potrzebowała tylko kilku (5-10) spinek do włosów, najlepsze będą tzw. szczęki. Umyj włosy i rozczesz je. Podziel włosy na wąskie pasma. Jeśli masz gęste włosy, tych pasemek powinno być ok. 8-10. Jeśli masz rzadsze włosy, pasemek może być mniej. Każde pasemko skręć i przypnij do włosów spinką. Po ok. 2-3 godzinach możesz rozkręcić pasma włosów. Rozczesz je palcami i roztrzep. Jeśli włosy są jeszcze trochę wilgotne, pozwól im wyschnąć, nie używaj suszarki. Fale możesz utrwalić lakierem do włosów.

Taka fryzura pasuje do każdej stylizacji, a szczególnie do stylu boho.

Koński ogon dla pewnej siebie kobiety

Przygotuj sobie gumkę do włosów lub klamrę, którą zepniesz koński ogon. Wetrzyj we włosy wosk do stylizacji i dokładnie je rozczesz. Uważaj, żeby nie przesadzić z ilością wosku. Do włosów średniej długości wystarczy ilość wosku przypominająca wielkością oliwkę. Weź w jedną dłoń włosy, drugą czesz je od góry tak, żeby nie powstały na nich żadne garbki. Zepnij włosy klamrą lub gumką do włosów przy skórze.

Gładki koński ogon pasuje szczególnie do stylizacji glamour.

Pamiętaj, żeby po randce dokładnie umyć włosy szamponem. Wosk, który pozostanie na włosach, może sprawić, że będą one wyglądały na przetłuszczone.