Tej jesieni odcienie wiśni i czerwonego wina królują nie tylko na ubraniach! Oprócz modnej (choć ekstrawaganckiej) śliwki na ustach nosimy czerwień: intensywną, z delikatnym połyskiem - jak u Rosie Huntington-Whiteley, ciemną i nieco zgaszoną, którą uwielbia Joanna Horodyńska, a także nasyconą - jak u Karoliny Kurkovej. Warto pamiętać, że taki odcień ust podkreśla przebarwienia na zębach, a także... dodaje lat.

Do wyboru mamy lśniące pomadki i koloryzujące błyszczyki, ale też balsamy do ust i matowe szminki. Zobaczcie, gdzie szukać kosmetyków do ust w najmodniejszym odcieniu sezonu!

Rosie Huntington-Whiteley

EastNews

Joanna Horodyńska

EastNews

Karolina Kurkova

EastNews

Produkty do ust w odcieniach wiśni:

Szminka KISSKISS 362, Guerlain, ok. 180 zł

Lakierowany balsam do ust Colorburst 150, Revlon, 49,50 zł

Pomadka do ust Patentpolish Lip Pencil 300, MAC, ok. 75 zł

Trwała szminka Fleureter 12407, Melkior Professional, 35 zł

Błyszczyk do ust Sweet Kiss 06, Bourjouis, 34,99 zł