To już oficjalne! Pierwszy dzień jesieni i nowe trendy - również w makiajżu. Czas przestawić się na nową paletę kolorystyczną (zobacz: Makijażowe trendy na jesień: usta w kolorze wiśni!). Na początek warto spróbować odważnego połączenia: typowo jesienną śliwkę zestawić z energetyczną żółcią lub intensywną czernią (obowiązkowo matową!).

Te mocne kolory możemy nosić również samodzielnie: na powiekach (eyelinery, cienie sypkie i w kredce - rzęsy jesienią pozostają naturalnie ciemne), paznokciach, ustach. Jeśli nie jesteś przekonana do słonecznego cienia do powiek - zacznij od lakieru paznokci. Dla tych najodważniejszych marki stworzyły również żółte wersje kosmetyków do ust!

Zobacz, gdzie znajdziesz kosmetyki w najmodniejszych odcieniach nadchodzącej jesieni.

Matowy cień do powiek Eggplant, Make Up For Ever, 119 zł

Lakier nawierzchniowy Miracle Gel, Sally Hansen, 34,90 zł

Szminka Rouge Automatique Yellow It-Stick, Guerlain, 165 zł

Eyeliner w żelu Matte AMC, Inglot, 40 zł

Trwały eyeliner w ołówku Drama Liquid-Pencil Soleil - bright yellow, Lancome, ok. 85 zł

Cień do oczu Eyes To Kill Solo nr. 01, Giorgio Armani, 159 zł

Pomadka Pro Lipstick, Smoke Purpled-Matte, MAC, 86 zł

Lakier do paznokci Inglot nr 307, 26 zł

Cień do powiek w kredce Magic Smoky Powder Shadow Stick, Estee Lauder, 105 zł

