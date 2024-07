Włosy wygładzone „na mokro’’ przy głowie i puszyste na końcach to bardzo nowoczesna, stylowa fryzura na wielkie wyjście. Do jej wykonania potrzebny jest żel lub pomada, które nie wysychają i się nie kruszą, a do utrwalenia - mokry lakier do włosów (zobacz: Poznaj szampon, który umożliwia transformację looku w zaledwie parę chwil).

„Najważniejsze jest równomierne rozprowadzenie produktu do stylizacji na wcześniej wyszczotkowanych włosach. Ułatwia to grzebień z szeroko rozstawionymi zębami’’ - radzi Grzegorz Smoderek, stylista marki Kevin.Murphy. - „Jeżeli włosy są cienkie i delikatne, dobrze jest użyć wcześniej produktu, który doda włosom objętości i uniesie je u nasady.’’

„Wet look’’ królował na wybiegach jesiennych pokazów. Nie trzeba było długo czekać, by ten trend podchwyciły gwiazdy. Teraz pora na ciebie! Zobacz, jakie kosmetyki pomogą ci w zrobieniu najmodniejszej fryzury sezonu.

Fryzura krok po kroku: gładki koczek

Mocny żel do stylizacji z mikrokryształkami Gel Forte, Sebastian, ok. 89 zł

Żel mocno utrwalający OSIS+ G.Force, Schwarzkopf, ok. 40 zł

Krem do włosów Seasilk Oil Gel, Alterna, ok. 120 zł

Żelowa pasta o gumowej konsystencji Super.Goo, Kevin.Murphy, 110 zł

Mocny żel do stylizacji typu „wet look’’ StyleSign Texture Composer, Goldwell, ok. 40 zł