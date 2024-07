1 z 10

Mango, 299,90 zł

Dobrze skrojony płaszcz to inwestycja na lata. Jaki fason wybrać, by był modny również w następnych sezonach? Postaw na model oversize! Możesz zdecydować się na klasyczną szarość czy beż albo - tak jak Emma Stone - zaszaleć z kolorem! (zobacz: Pomysł na jesienną szarówkę? Pastelowe płaszcze! Zobacz, co można znaleźć w sklepach! SHOPPING) Oto najciekawsze oversize'owe płaszcze, jakie znaleźliśmy w jesiennych kolekcjach.

Na zdjęciu: płaszcz Mango, 299,90 zł (przecena z 499,90 zł)

