Jeśli wciąż się do nich nie przekonałaś - czas nadrobić zaległości! Puchate buty, torebki, etole i biżuteria to jeden z najmocniejszych trendów sezonu (zobacz: Najmodniejsza torebka sezonu musi mieć… futrzany pompon! Wiemy, gdzie taki znajdziesz SHOPPING). Nic więc dziwnego, że futrzane szaleństwo nie omija karnawału! Aby osiągnąć spektakularny efekt, akcesoria z włosiem łącz z kontrastującymi elementami: metalicznym połyskiem, brokatem lub aksamitem - jak bezbłędna Joanna Horodyńska! Oto dodatki, które sprawdzą się nie tylko na najmodniejszych karnawałowych imprezach - możesz nosić je również na co dzień. No może nie wszystkie ;-)

Na zdjęciu: torebka Mango, 129,90 zł

