Czy młodziutka zagraniczna gwiazda wzoruje się na Dodzie? Zaledwie 16-letnia piosenkarka ze Szkocji, Tallia Storm, w weekend wzięła udział w imprezie rozdania nagród MTV (zobacz: Znamy laureatów MTV EMA 2015! Nie zabrakło również skandalu. Głos zabrała Margaret). Artystka postawiła tego wieczoru na wyjątkowo ekstrawagancki look! Czarna, bandażowa sukienka (która więcej odsłania, niż zasłania...), oversize'owe futro w krzykliwym odcieniu pomarańczu, koralowa „chanelka’’ i buty na bardzo wysokiej platformie, a do tego fryzura przypominająca... gniazdo. Media już okrzyknęły jej look najgorszą stylizacją na imprezie.

Odważna sukienka, którą miała na sobie Tallia, to projekt House of CB (można kupić ją za ok. 760 zł). Tę samą kreację widzieliśmy już u Dody! Wokalistka założyła ją na wrześniową imprezę - „Domówkę’’ 4FUN.TV. Polka zrezygnowała jednak z kolorowych dodatków - wystarczyły czarna kopertówka, białe szpilki i fryzura w stylu wet look.

Która gwiazda lepiej wygląda w tej seksownej sukience? Zagłosuj!

Tallia Storm w sukience House of CB na MTV EMA 2015

Doda w sukience House of CB na imprezie 4fun.tv