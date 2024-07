Pierwszy, jesienny outfit Natalii Kukulskiej - i od razu sukces!

W niedzielę wokalistka wzięła udział w nagraniu weekendowego wydania „Dzień Dobry TVN’’ (zobacz: Gwiazdy pod studiem Dzień Dobry TVN: Natalia Kukulska, Osi Ugonoh i inni). W programie gwiazda - w duecie z Kubą Badachem - wzięła na warsztat repertuar Michaela Jacksona.

Paparazzi przyłapali Natalię jeszcze w drodze do studia DDTVN. Jej stylizacja bardzo nam się spodobała - jest oryginalna, bardzo trendy, a przy tym świetnie pasuje do urody Kukulskiej! Wokalistka miała na sobie gruby sweter oversize w jednym z „mocniejszych’’ kolorów tej jesieni - szarości. Zestawiła go podwiniętymi rurkami i białą, luźną koszulą. Dodatki? Metaliczne buty w męskim stylu, niesamowita, włóczkowa torba (zazdrościmy!) oraz dodatek, który w tym sezonie gwiazdy pokochały - kapelusz w pięknym odcieniu wielbłądziego beżu.

Stylowo, modnie, z klasą - brawo Natalia!

#ddtvn #kubabadach #nataliakukulska #jacekpiskorz #dzieńdobry #tributetomichaeljackson #goodtasteproduction Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Natalia Kukulska (@natalia.kukulska) 20 Wrz, 2015 o 1:26 PDT