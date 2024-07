Jessica Mercedes i Maffashion wybrały podobne sukienki na sylwestrową noc! Obie blogerki postawiły na seksowne, wyszywane cekinami kreacje. Jessica wybrała sukienkę w kolorze zielonym, a Maffashion - złotym. Elementem łączącym obie były niezwykle ponętne, głębokie dekolty! To już nie pierwszy raz, gdy blogerki pokazały się w podobnych sukienkach. Jednak tym razem, nie świętowały razem. Jessica Mercedes pokazała sylwestrowe selfie ze swojej imponującej garderoby. Natomiast Maff witała Nowy Rok w górach, skąd nagrała dla swoich fanów specjalne życzenia. Która z blogerek lepiej wyglądała w sukience z dekoltem? Głosujcie w naszej sondzie!

Zobacz też: Plejada gwiazd na Sylwestrze TVN: Kukulska, Markowska, Skarbek i wiele innych ZDJĘCIA

NYE LOOK :)Kochani życzę Wam wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku oraz szampańskiej zabawy dzisiaj ! ???? Niech Wasze marzenia się spełniają ⭐️✌????️

Posted by Jessica Mercedes JEMERCED.blogspot on 31 grudnia 2015