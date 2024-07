Margaret po raz kolejny pojawiła się w programie Dzień Dobry TVN. Na zimny, deszczowy ranek wybrała dżinsowe dzwony w stylu lat 70. ze sznurowanym rozporkiem i wełnianą kurtkę z dużym futrzanym kołnierzem. W ręku trzymała zaś pokaźnych rozmiarów czarny lakierowany kuferek z ćwiekami. Taki kuferek to jeden z hitów tej jesieni! Ale nie on jednak wywołał najwięcej komentarzy. Najbardziej kontrowersyjnym elementem stylizacji Margaret okazały się być… jej bardzo długie dzwony. Zdanie na ich temat podzieliło redakcję Party.pl. Część z nas uważa, że to skuteczny sposób na wydłużenie nóg (czyż nie wyglądają na o wiele dłuższe niż zazwyczaj?). Inni bardziej zastanawiali się, jakim cudem udało się Margaret dojść do studia telewizyjnego. Każdy krok groził bowiem tym, że piosenkarka potknie się o własne nogawki.

A wy, jak oceniacie stylizację Margaret, a zwłaszcza jej dżinsowe dzwony?

Margaret po wyjściu z programu Dzień Dobry TVN

Piosenkarka w krótkiej kamelowej kurtce z efektownym futerkiem i paskiem z klamerką

Jak wam się podoba fryzura Margaret? Będziecie naśladować?

Czy też uważacie, że dżinsowe dzwony były odrobinę za długie?