1 z 5

Sarsa na konferencji Polsat SuperHit Festiwal 2016

Sarsa pojawiła się w świetnej stylizacji na konferencji Polsat SuperHit Festiwal 2016! Na spotkaniu prasowym zjawiła się cała plejada gwiazd. Sarsa postawiła na look w kolorze czarnym. Miała na sobie siateczkową bluzkę marki Simi, spod której widać było stanik. Do tego dobrała czarną spódnicę marki Sieradzky i ciekawy płaszcz Agnieszki Guz. Look uzupełniły czarne sandałki Baldowski oraz torebka Marks&Spencer z zabawnymi naszyciami. Trzeba przyznać, że stylizacja Sarsy przykuwała uwagę! Artystka znalazła się w gronie gwiazd, które wystąpią na Polsat SuperHit Festiwal 2016.

Zobacz też: Sarsa pisze piosenki dla Ewy Farnej. Wiemy, jak się poznały! Nowa przyjaźń w show-biznesie?