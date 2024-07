1 z 11

Stylizacja Julii Wieniawy

Styl Julii Wieniawy jest godny naśladowania! Młodziutka gwiazda doskonale wie, co w modzie piszczy. Aktorka na bieżąco śledzi trendy, a jej uroda sprawia, że we wszystkich wygląda znakomicie. Co więcej, Julia Wieniawa chętnie sięga po odzież z sieciówek, więc by wyczarować stylowy look wcale nie musi wydawać majątku.

Na najnowszej fotce, Julia zaprezentowała świetną stylówkę na nadchodzące, ciepłe dni. Kostium kąpielowy w kolorze khaki (tutaj noszony jako body) w zestawieniu z dżinsami typu boyfriend oraz modnymi klapkami w kolorze srebrnym.

Jednak świetny wygląda Julii Wieniawy to nie tylko ubrania, ale również subtelny, podkreślający dziewczęcą urodę makijaż. Aby osiągnąć taki efekt, wystarczy sięgnąć po kilka podstawowych kosmetyków. Nie bez znaczenia są również zadbane, błyszczące włosy. Julka wie, jak o nie dbać. :) Zerknij na nasze propozycje i zainspiruj się.

