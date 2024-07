1 z 8

Jessica Mercedes udowodniła, że na wielką imprezę można ubrać się w sieciówkach - i wyglądać świetnie! We wtorek blogerka pojawiła się na imprezie producenta lodów połączonej z pokazem Dawida Wolińskiego (zobacz: Anna Mucha z odważnym dekoltem na imprezie! Gwiazda świętowała urodziny, pozując na ściance). Jessica Mercedes miała na sobie zestaw skompletowany z ubrań H&M i Zara (jej bluzkę możecie kupić w promocji już za 70 zł!). Wiosenny look blogerka uzupełniła luksusową (i bardzo drogą!) torbą Gucci. Zajrzyjcie do galerii i zobaczcie, gdzie kupić stylizację Jessiki Mercedes!

