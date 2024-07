1 z 6

Hanna Lis na pokazie Łukasza Jemioła

Hanna Lis pojawiła się na wtorkowym pokazie Łukasza Jemioła. Dziennikarka wyglądała świetnie! Gwiazda zdecydowała się na wiosenną stylizację w kolorze bardzo modnego oranżu. To będzie jeden z hitowych trendów sezonu wiosna/lato 2016! Monochromatyczny, trzyczęściowy garnitur z długą marynarką i szerokimi spodniami 7/8 prezentował się wyśmienicie.

Look uzupełniły cytrynowe szpilki (to kolejny trend na wiosnę!) oraz złota kopertówka. My jesteśmy na tak! Za prawą Hanny Lis końcu na salonach powiało wiosną! Zobaczcie fotogalerię.

