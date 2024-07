1 z 6

Doda podczas Tygodnia Mody w Paryżu

Stylizacja Dody podczas Tygodnia Mody w Paryżu zachwyciła nie tylko nas! Polska gwiazda zadała szyku i przykuła uwagę wielu wielbicieli mody z całego świata. Jej stylizacje powalają oryginalność i... ceną! O Dodzie rozpisywały się nawet zagraniczne media. Gwiazda udzieliła kilku wywiadów i wszystko wskazuje na to, że została doceniona przez największych znawców mody, którzy pojawili się na tegorocznym Fashion Weeku w stolicy Francji. I nic dziwnego! Doda miała na sobie zjawiskową kreację Agnieszki Maciejak i kurtkę Eweliny Rutkowskiej. Uwagę przykuły również jej nietypowe dodatki. Ogromne kolczyki oraz biżuteria w nosie dopełniły oryginalny look Dody. Zobaczcie, jak polska diwa prezentowała się w Paryżu! My nie możemy oderwać od niej wzroku!

