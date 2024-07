1 z 6

Anna Czartoryska na imprezie magazynu Elle

Anna Czartoryska zaliczyła modową wpadkę? Aktorka pojawiła się na imprezie magazynu Elle w dość oryginalnej stylizacji. Trzeba podkreślić, że wszystkie elementy jej stroju były modne i bardzo na czasie, ale... coś poszło nie tak! Anna Czartoryska miała na sobie sukienkę z bordowego aksamitu, do tego modną (w zeszłym sezonie) pelerynę, do tego kapelusz, a zamiast naszyjnika przewiązała wokół szyi - rzemyk, tzn. choker. Niby wszystko w trendach, a jednak stylizacja nie należy do udanych. Polecamy: Gwiazdy pokochały… aksamit! To najbardziej poszukiwany materiał tego sezonu!

Jak to możliwe, że wszystkie modowe hity dobrze ze sobą nie zgrały? Chyba było ich po prostu za dużo... Zobaczcie galerię i oceńcie sami!

