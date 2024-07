Stash SJP to nowy, drugi - po Lovely by Sarah Jessica Parker - zapach sygnowany nazwiskiem serialowej Carrie Bradshaw. Znana z zamiłowania do nieoczywistych połączeń (stylowych - ale nie tylko!) aktorka stworzyła niepowtarzalną, aromatyczną mieszankę unisex, którą otwierają pikantny grejfrut, czarny pieprz oraz szałwia. Prowadzą one do nut serca: cedru atlaskiego, paczuli, lilii imbirowej i pistacji. Nutami bazy są olibanum, drewno massoia, wetyweria, a także piżmo.

„Łamie reguły, opowiada o podejmowaniu ryzyka oraz okazywaniu bardziej świadomej, pewnej i wyrafinowanej wersji siebie’’ - tak o swoim nowym zapachu mówi Sarah Jessica Parker. Zjedź niżej i zobacz zmysłową kampanię Stash SJP!

Stash SJP - nowy zapach od Sarah Jessiki Parker

Aktorka stworzyła niepowtarzalną, drzewno-pikantną kompozycję unisex.

To drugi zapach sygnowany nazwiskiem gwiazdy.

Czy przypadnie do gustu klientkom, tak jak jej premierowy Lovely by Sarah Jessica Parker?