Look Jennifer Lopez z finałowego odcinka amerykańskiej edycji "Idola" przyćmił wszystkich! Słynąca z olśniewającego stylu gwiazda postawiła na swój znak rozpoznawczy: złoto. Zdobiona kryształkami suknia od kuwejtskiego projektanta Elie Madi przyciągała wzrok połyskującą fakturą i fasonem eksponującym nogi. Tren kreacji sprawił, że J.Lo wyglądała jak Disneyowska księżniczka! Dodatki też były prawdziwie królewskie: wysadzana diamentami biżuteria pochodzi z kolekcji Le Vian, a brokatowe szpilki to dzieło Christiana Loucoutina. Efekt końcowy? Nie możemy oderwać wzroku od J.Lo! A jak wam podoba się jej look?

