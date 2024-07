Lata 90. wracają! A wraz z nimi moda na sukienki przypominające… halki. Mają prosty krój, głęboki dekolt i wąskie ramiączka. A uszyte są z błyszczącej satyny lub jedwabiu. Czarne modele takich sukienek zaprezentowały ostatnio Selena Gomez na spacerze w Londynie i Monika Olejnik na Festiwalu Filmowym w Gdyni. Wersję łososiową wybrała z kolei Sienna Miller, która błyszczała na czerwonym dywanie na Festiwalu San Sebastian w Hiszpanii, zaś Dakota Johnson zdecydowała się na pudrowy róż. Aktorka w tej kreacji wystąpiła na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Jej bieliźniana suknia od Prady wywołała wtedy masę komentarzy… nie zawsze przychylnych (zobaczcie: Gwiazda „50 twarzy Greya” zachwyciła swoimi kreacjami na Festiwalu w Wenecji!).

Nam podoba się to nawiązanie do lat 90. i stylu lansowanego przez ówczesne supermodelki: Kate Moss, Christi Turlington czy Naomi Campbell. Wciąż pamiętamy też kultowy teledysk Madonny do piosenki "Like A Prayer", w którym gwiazda nosiła właśnie taką sukienko-halkę. Pamiętacie jej kultowe stylizacje z tamtego okresu?

A wy, co sądzicie o tym trendzie? Pasuję tylko na czerwony dywan?

Selena Gomez w sukience Atea Oceanie plus najmodniejszy dodatek sezonu: długi szalik:)

Monika Olejnik na Festiwalu Filmowym w Gdyni

Sienna Miller w sukience Galvan

Dakota Johnson w sukience Prady