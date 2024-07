Penelope Cruz pojawiła się na imprezie Feroz Cimema Awards w jej rodzinnym Madrycie. Gwiazda wyglądała zachwycająco w sukni domu mody Ungaro. Koronkowa kreacja vintage śmiało odsłaniała piękne nogi aktorki. Penelope Cruz dodała do niej czarne buty na wysokiej szpilki Christiana Louboutina i kopertówkę Roger Vivier. Nie zapominajmy również o pięknych (i kosztownych) brylantowych kolczykach Choparda! Hiszpańskie kino nie znajdzie chyba nigdy równie efektownej ambasadorki! Zgadzacie się z nami?! Co myślicie o jej kreacji? Hot or Not?! ZAGŁOSUJCIE!

