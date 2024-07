1 z 6

W tym tygodniu polskie gwiazdy pokazały, na co je stać! Przyszłe mamy, Małgorzata Socha i Paulina Sykut wzbudziły zachwyt wszystkich obecnych na imprezie warszawskiego butiku Moliera 2 - obie wybrały kreacje, które sprytnie - i stylowo! - maskowały ciążowe krągłości. Tego samego wieczoru podziwialiśmy też "indiańską" stylizację Natalii Siwiec. Modelka nie pojawia się często w naszym zestawieniu, ale tym razem dostaje od nas wielki plus za look w stylu boho - w roli głównej sukienka Chloe, w której zakochaliśmy się od pierwszego wejrzenia!

Wielką klasę pokazała również Magdalena Frąckowiak - zaproszona na charytatywną kolację amfAR Annual Dinner wystąpiła w olśniewającym zestawie Francesco Scognamiglio godnym najbardziej topowych modelek na świecie! Nasze zestawienie zamyka Kate Middleton - księżnej należą się oklaski za supermodny - i odważny! - dekolt odsłaniający ramiona. Czy zdobędzie również twoje poparcie? Zajrzyj do galerii i wybierz najlepiej ubraną gwiazdę!

Zobacz: Olśniewająca Rita Ora na gali Met, a może streetowy look Zuzy Bijoch? WYBIERZ stylizację tygodnia!