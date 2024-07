Paulina Sykut-Jeżyna jest jedną z najpopularniejszych polskich dziennikarek i od lat związana jest ze stacją Polsat. Prezenterka prowadziła m.in. kultowe taneczne show "Taniec z gwiazdami", "Tylko muzyka. Must be the music" oraz wiele imprez plenerowych. Oprócz działalności telewizyjnej 43-latka doskonale sprawuje się w roli influencerki i na Instagramie zebrała pokaźne grono fanów. Tym razem Paulina Sykut-Jeżyna zdecydowała się podzielić radosną prywatną wiadomością i przy okazji pokazała zdjęcie USG. Ale niespodzianka!

Paulina Sykut przekazała radosne wieści. Pokazała zdjęcie USG

Paulina Sykut-Jeżyna i Piotr Jeżyna tworzą szczęśliwy i udany związek już od ponad 25 lat. Poznali się, gdy prezenterka miała 15 lat i była uczennicą szkoły średniej, początkowo łączyła ich tylko przyjaźń, lecz z czasem pojawiło się głębsze uczucie. W 2011 roku zdecydowali się na ślub, a pięć lat później zostali rodzicami Róży. Rodzice bardzo dbają o prywatność dziecka i uważają, żeby nie pokazywać twarzy ich pociechy. Tylko raz Paulina Sykut-Jeżyna zrobiła wyjątek i pokazała twarz córeczki.

Paulinę Sykut-Jeżynę w mediach społecznościowych śledzi ponad 360 tysięcy osób. Prezenterka chętnie pokazuje im, jak wygląda jej życie prywatne. Tym razem obserwatorzy przecierali oczy ze zdumienia, kiedy 43-latka zdecydowała się pokazać im zdjęcie USG.

Instagram@paulinasykutjezyna

Paulina Sykut-Jeżyna opublikowała na Instastories zdjęcie z wynikiem badania USG. Prezenterka nie umiała ukryć swojej radości i na fotografii uśmiecha się od ucha do ucha.

USG zrobione! - poinformowała Paulina Sykut-Jeżyna w relacji na Instastories.

Przy okazji 43-latka sprecyzowała, że chodzi o USG piersi. Pochwaliła się fanom, że wynik badania nie wzbudza zastrzeżeń. Prezenterka miała również apel do kobiet i nie ukrywa, że badania są bardzo ważne.

I pochwalę się Wam, że mam zdrowe piersi! Badajcie się regularnie dziewczyny - zaapelowała Paulina Sykut-Jeżyna.

Instagram/Paulina Sykut-Jeżyna

Tymczasem Paulinę Sukut-Jeżynę czekają kolejne zawodowe wyzania. W ostatnim czasie pojawiła się informacja, że Paulina Sykut-Jeżyna już niedługo zadebiutuje w roli prowadzącej w nowej śniadaniówce Polsatu. 43-latka ma prowadzić program w parze z Krzysztofem Ibiszem. Czekacie na ten duet?

