Paulina Sykut to zdecydowanie jedna z największych gwiazd Polsatu. Od lat informuje o prognozie pogody i prowadzi "Taniec z Gwiazdami", a od kilku tygodni jest również prowadzącą "Halo tu Polsat". Prywatnie Paulina Sykut spełnia się w roli mamy, a jej córeczka Róża w tym roku skończy już osiem lat. Teraz dumna mama w rozmowie z Party.pl odpowiedziała na pytanie o córeczkę. Paulina Sykut nie ukrywa swojego szczęścia.

Paulina Syku i Piotr Jeżyna już od wielu lat tworzą szczęśliwy związek. Para w tym roku świętowała trzynastą rocznicę ślubu, a owocem ich miłości jest córeczka Róża. Dziewczynka pojawiła się na świecie pod koniec 2016 roku i już wkrótce skończy osiem lat. Dziewczynka we wrześniu rozpoczęła naukę w drugiej klasie szkoły podstawowej- zapytaliśmy więc, jak wyglądały pierwsze tygodnie po rozpoczęciu roku szkolnego. Było nerwowo? Paulina Sykut odpowiedziała.

Róża nie mogła się doczekać szkoły bo ma świetną klasę, fantastyczną wychowawczynię, mamy fajnych rodziców naszych dzieci z klasy. To jest wspaniała grupa, jestem bardzo szczęśliwa, że moje dziecko trafiło do takiej szkoły, do takiej klasy

powiedziała przed kamerą.