Paulina Sykut-Jeżyna chętnie odzywa się do fanów za pośrednictwem Instagrama. Tym razem postanowiła pokazać swoim obserwatorom metamorfozę, którą przeszła pod okiem stylisty fryzur. Gwiazda zdecydowała się na cięcie oraz odświeżenie koloru włosów. Komplementom dla Pauliny Sykut-Jeżyny na temat jej metamorfozy nie ma końca. Fani piszą wprost, że bardzo pasuje jej nowy look.

Metamorfoza tuż przed finałem "Tańca z gwiazdami". Paulina Sykut-Jeżyna pochwaliła się nową fryzurą

Paulina Sykut-Jeżyna to jedna z najbardziej lubianych polskich prezenterek. Przypomnijmy, że jej kariera zaczęła się od występu w programie "Idol" w 2003 roku. Choć w muzycznym show nie udało jej się zakwalifikować do grona finalistów, to jednak jej talent został zauważony i niedługo potem Paulina Sykut-Jeżyna dołączyła na stałe do ekipy Polsatu.

Zaczęło się od prezentowania prognozy pogody, a następnie gwiazda zaczęła dostawać angaże w roli prowadzącej hitowych produkcji polsatowskich, między innymi była gospodynią programu "Must Be the Music. Tylko muzyka", "Się kręci" i "Się kręci na żywo". Oprócz tego prezenterka prowadziła wiele plenerowych wydarzeń transmitowanych przez telewizję Polsat, w tym m.in. Sylwestrową Moc Przebojów czy Sopot TOPtrendy Festiwal. Aktualnie zaś możemy podziwiać ją w roli prowadzącej "Tańca z gwiazdami" oraz "Halo tu Polsat". W obydwu programach gwiazda występuje u boku Krzysztofa Ibisza.

Jak wiadomo, wielkimi krokami zbliża się finał 15. edycji "Tańca z gwiazdami". Już w najbliższą niedzielę 17 listopada dowiemy się, kto zdobędzie kryształową kulę. I to właśnie na kilka dni przed tym wydarzeniem, prowadząca taneczne show, Paulina Sykut-Jeżyna zdecydowała się na metamorfozę swojej fryzury. Gwiazda pochwaliła się, że podcięła włosy, a także zdecydowała się na odświeżenie koloru włosów.

Podcięte i odświeżone - pochwaliła się Paulina Sykut-Jeżyna

Metamorfoza Pauliny Sykut-Jeżyny przypadła fanom do gustu. Internauci piszą wprost, że nowy look bardzo do niej pasuje i zmiana jest zdecydowanie na plus.

Oooooo spoko fryz !!! Dobry kolor !

Piękne włosy, bardzo do pani pasują

Piękny kolor. Bardzo ładnie pani w tym kolorze, od razu buzia uśmiechnięta jak włoski zadbane

Pięknie, pani Paulina wygląda w tej fryzurze ekstra

Zdecydowanie lepiej - zachwycają się fani

Na was też metamorfoza Pauliny Sykut-Jeżyny zrobiła tak ogromne wrażenie?

