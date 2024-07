1 z 6

Kate Middleton i suknia z dekoltem? A jednak! Na galę rozdania nagród Art Fund Museum of the Year w londyńskim Muzeum Historii Naturalnej księżna Cambridge wybrała jeden z naszych ulubionych letnich trendów - seksowny, odsłaniający ramiona dekolt w hiszpańskim stylu! (zobacz: Takiej Kate Middleton jeszcze nie widzieliście! W Indiach księżna ubiera się znacznie swobodniej) Długą, panelową suknię z rozkloszowaną spódnicą zaprojektowała pochodząca z Brazylii Barbara Casasola. Księżna Kate po raz pierwszy założyła coś z kolekcji projektantki! Czy to był dobry wybór? Zajrzyj do galerii i oceń stylizację Kate!

